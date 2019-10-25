اليوم التاسع على التظاهرات: اغلاق الطرقات متواصل والسيد نصرالله يتحدث عصر اليوم

يواصل المتظاهرون في اليوم التاسع على التوالي، الاحتجاج في الشوارع وقطع الطرقات الرئيسية في بيروت والمحافظات مما شل حركة البلاد بشكل كامل ، وارسل إشارات على استمرار الحراك المطلبي بالزخم نفسه، للضغط على الطبقة السياسية والطبقات الشعبية في آن واحد مما يضع لبنان أمام خيارات صعبة.

وقام المتظاهرون صباح اليوم بقطع الطرق الرئيسة بين بيروت والجنوب عند مثلث خلدة، وكافة مداخل العاصمة بيروت من الشمال والجنوب والشرق .

ومن المقرر ان يتحدث عصر اليوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن التطورات في لبنان .

ولم تجد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون التي توجه بها ظهر الخميس إلى المتظاهرين اذاناً صاغية، ولم يتم ترجمتها على المستوى السياسي لجهة انطلاق حراك لاجراء تعديل وزاري أو لتشكيل لجان لوضع الورقة الإصلاحية موضع التنفيذ.

واعلن عون في خطابه استعداده لاستقبال ممثلين عن الحراك والحوار معهم ، متوعدا بمحاربة الفساد وتطبيق الورقة الاصلاحية .

وكانت ساحة الاعتصام في رياض الصلح مقابل مقر الحكومة في وسط بيروت شهدت عراكاً بالأيدي بين المتظاهرين على أولوية الشعارات مما دفع قوات مكافحة الشغب الى دخول الساحة للفصل بين المتظاهرين.

وتحاول مجموعات من المتظاهرين تسييس الحراك وتحميل حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية الازمة الاقتصادية والمالية متجاهلين عن قصد شخصيات متورطة بالسرقة والفساد ونهب المال العام.

ونظم المتظاهرون وقفات احتجاحية امام مصرف لبنان للمطالبة باستقالة حاكمه رياض سلامة المتهم بهندسات مالية مريبة زادت من أرباح المصارف ، وتسببت بانهيار الليرة اللبنانية، لكن مثل هذه التظاهرات لا تحظى بالتغطية الاعلامية المناسبة بسبب ارتهان بعض القنوات التلفزيونية للسياسيين والمصارف ايضا .

من جهته رأى وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس النواب ​محمود قماطي أن "إستقالة الحكومة ليست حلًا لأنها ستذهب بالبلد إلى وضع إقتصادي أكثر سوءًا، لافتاً إلى أن هناك فريقًا من المواطنين يريد إعطاء الحكومة الفرصة بعد القرارات الأخيرة.

وفي حديث تلفزيوني، قال قماطي "لا وحدة مطالب داخل الحراك الشعبي، ولذلك طلب الرئيس عون أن يتحاور مع وفد منهم لمعرفة ما هو المطلوب". معتبراً أن "هذا الحراك وطني يعبّر عن وجع الناس ولا تحركه أي سفارة في العالم ولكن عليه أن يبلور مطالبه".

وتابع "نريد للحراك أن يستمر، ويعبّر عن رأيه وتحديد مطالبه لتحقيقها، أما طلب إستقالة الجميع وتجميد البلد فلا يجدي نفعاً، لأنها ستذهب بالبلد إلى وضع إقتصادي أكثر سوءًا ونقول للمتظاهرين نحن معكم وحددوا مطالبكم".

بدوره، أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن شعار "كلن يعني كلن" فيه ظلم كبير وافتراء عظيم ، وتزوير وتضليل"، موضحاً أنه يطمس وجه الحقيقة، ويجعل المحسن والمسيء بمنزلة سواء".

ونبّه الموسوي من "الشعارات التي تطلق، وعدم ترديدها ببغائياً، لأن ذلك يضرب جوهر نصرة قضية الحق"، مضيفاً "لا تكونوا مطية تساعد الفاسدين!".

وفي سياق التدخل السعودي المستمر في الشؤون اللبنانية وتحريض المتظاهرين ضد حزب الله وامينه العام السيد حسن نصر الله ، نشرت صحيفة صحيفة "الرياض" السعودية مقالا تحريضيا اعتبرت فيه" ان القضاء على نصر الله وحزبه سيعيد حسابات كثيرة إيجابية في المنطقة ، من أهمها بث الاستقرار والهدوء ، وتوطيد السلم والأمان للشعب اللبناني وستعيد الألفة والتحاب والتواد والروح الإيجابية، وستفتح الحدود التي أغلقتها قوى الشر".

واضافت الصحيفة "والأهم إن تم ذلك فسيعيد لنا لبنان الرائع الجميل، الذي عانى طويلًا من "قوى الشر المتربصة"، التي تكاد تقضي على الوجه الثقافي الجميل، الذي طالما كان منارة جميلة للوعي والاستنارة والثقافة الرصينة.

‏وفي السياق ، أعدت مراسلة صحيفة يديعوت احرونوت برنتساسكا بوري تقريرا من قلب تظاهرة ساحة الشهداء في بيروت ، مما اثار القلق من تداعيات الفوضى التي سمحت لمراسلة كيان الاحتلال بدخول الاراضي اللبنانية .