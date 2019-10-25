محلل إسرائيلي: جولة صراع قريبة جداً بين "إسرائيل" وإيران

توقع المحلل الإسرائيلي عاموس هرائيل اندلاع صراع بين "إسرائيل" وإيران، مشيراً إلى ان الاوضاع تقترب من جولة صراع جديدة.

وقال هرائيل "إن مواصلة الجمهورية الإيرانية نقل الأسلحة لحزب الله اللبناني والفصائل المسلحة في العراق وسوريا واقامة قواعد عسكرية في المنطقة يشي باحتمال نشوب حرب بين إسرائيل وايران.

ويرى المحلل الإسرائيلي ان إيران لم تغلق الباب مع إسرائيل على خلفية الهجمات السابقة، وأنها وضعت معادلة جديدة، ترد عسكريا بموجبها على كل هجوم إسرائيل، مشيراً إلى أن اندلاع الجولة القتالية القادمة باتت وشيكة.

وتوقع هرائيل ان تندلع الحرب نتيجة قيام "إسرائيل" بإحباط أي خطة انتقامية إيرانية، أو مبادرة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية ضد إيران بالمنطقة، مشيراً إلى أن تقديراته تتأكد من حالة عدم الاستقرار في عدة جبهات، والمتوقع أن يستمر لفترة طويلة من الزمن.