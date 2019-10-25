جرافات الاحتلال تهدم منزلاً شرق مدينة الطيبة

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على هدم منزل في شرق مدينة الطيبة في الداخل المحتل بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفادت بلدية الطيبة أن "خفافيش الظلام (الاحتلال) هدمت منزلا قيد الإنشاء بالطيبة رغم تقديم تخطيط أولي للمنطقة"، مستنكرة العملية الإجرامية وهدم بيت قيد الإنشاء للسيد محمود مصاروة بمنطقة وادي حمدان، حيث قامت وحدة رقابة البناء القطرية مؤججة بقوات كبيرة من الشرطة، فجر اليوم، بهدم الأساسات رغم وجود تخطيط أولي للمنطقة.

وقالت البلدية: إن المنعطف الخطير بتعامل السلطة بملف محمود مصاروة وهدم أساسات بيته (وبهذا التوقيت بالذات) هو استمرار لسياسة القمع والتمييز العنصري ضد أبناء شعبنا.

وحملت بلدية الطيبة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تلك الجرائم وتداعياتها.