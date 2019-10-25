تحذيرات من انفجار وشيك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك "إن اقتصاد غزة بات يعاني من عجز كبير على صعيد المنشآت الاقتصادية والاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة"، محذراً من أنَّ بقاء الوضع على ما هو عليه دون تدخل عاجل ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية لاسيما على صعيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وأوضح حايك أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تطاق مطلقاً نظراً لتفشي الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن الاوضاع الحالية سيكون لها تداعيات جسيمة على جميع الأطراف، محذراً من خطورة القادم، والوصول لحالة الانفجار.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "إن القطاع يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ15% جراء استمرار الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر" مؤكداً أن الاوضاع الكارثية لاتزال تهيمن على اقتصاد غزة في ظل النزيف المتواصل للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية في القطاع.

ودعا الحايك إلى سرعة تنفيذ المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني كمخرج استراتيجي وأساسي، كون تلك الخطوة سترفع الأعذار في ما يتعلق بالحصار الإسرائيلي، وتعيد عمل المؤسسات الدولية بشكل أو بآخر.