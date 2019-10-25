الفلسطينيون يستعدون للمشاركة الحاشدة في جمعة "أسرانا .. أقصانا.. قادمون"

يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة "أسرانا – أقصانا - قادمون" وهي الجمعة الـ 80 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وجددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تأكيدها على استمرار المسيرات السلمية شرق قطاع غزة؛ "باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية".

ودعت الهيئة جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في جمعة "أسرانا –أقصانا- قادمون".

في السياق، حذر الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إن ذلك "يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة؛ من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة".

وشددت الهيئة على أهمية استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الفلسطيني للخروج من المأزق الحالي، وللوقوف في وجه التحديات التي تعصف في القضية الفلسطينية.