الاحتلال يعتقل تاجراً غزياً على حاجز بيت حانون

افادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت تاجراً أثناء عودته الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز.

وافاد المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان الارتباط الفلسطيني اكد اعتقال التاجر التاجر/جهاد محمد محمود نبهان لدى عودته إلى قطاع غزة.

وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال تصر على ان يبقي حاجز بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، مصيدة للمواطنين ومكانا للاحتجاز والاستجواب واحيانا للضغط والمساومة.

وذكر فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية عام 2019 أكثر من (١٠٠) مواطن من قطاع غزة، وان من بينهم (٨) مواطنين تم اعتقالهم اثناء مرورهم معبر بيت حانون، من بينهم (٦) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر، داعياً الجهات الحقوقية والدولية للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لعدم عرقلة المسافرين أو احتجازهم أو مساومتهم.