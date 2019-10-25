تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة غير مستقرٍ وبارد في المناطق الجبلية ومعتدلٍ الى بارد في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة على ما هي عليه، أي أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تشهد ليلة الجمعة اجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الجبلية، ومن المتوقع أن تتساقط الامطار بشكل خفيف ومتفرق فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يو غدٍ السبت من المتوقع ان تكون الاجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويكون يوم الاحد المقبل ظاردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

واصدرت دائرة الارصاد الجوية تحذيراً للمواطنين بضرورة الحذر من الاجواء غير المستقرة يومي يومي السبت والاحد في ظل توقعات بتشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية، وامكانية التعرض لخطر الانزلاق على الطرقات، مع تدني مدى الرؤيا الافقية.