السنوار يحقق حلم مدينة رفح بإنشاء مستشفى ضخم

خصص قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار مليون دولار أمريكي لبناء مجمع رفح الطبي، وفقاً لمصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

وذكرت المصادر أن تبرع حركة حماس بمبلغ مليون دولار امريكي لصالح اقامة مستشفى في رفح، تأتي بعد وعد قطعه السنوار خلال لقاء جمعه مع وجهاء محافظة رفح قبل أسبوعين.

ومن المقرر وفقاً للمصادر ذاتها أن تبدأت عملية اقامة المستشفى على الارض المخصصة في رفح قبل نهاية العام الحالي.

يشار إلى أن مطالبات عديدة منذ سنوات تنادي باقامة مستشفى في رفح نظراً لحاجة المدينة الماسة للمستشفى، ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجاً بعنوان #رفح_بحاجة_لمستشفى.