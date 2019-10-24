اضخم زائر يدخل السعودي.. تعرف على الفيل الافريقي

وصل اليوم الخميس أضخم الحيوانات النادرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في موسم الرياض.

ونشرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية مقطع فيديو يظهر وصول "فيل" ضخم جداً عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى الرياض.

وعبر السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم البالغة بفكرة إحضار فيل من إيطاليا لمشاهدته في "موسم الرياض".

الجذير بالذكر أن "الفيل الإفريقي" يعد من أضخم الحيوانات في العالم، ويعيش في 37 دولة في إفريقيا، وهو أكبر وأضخم من الفيل الآسيوي، وفقاً لما ذكرته هيئة الترفيه في السعودية على صفحتها في تويتر.

يشار إلى أن موسم الرياض الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية هو أحد مهرجانات السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتصل مدته إلى 70 يوما.

ويعتبر الفيل الإفريقي هو أكبر حيوان في العالم الآن، ويعيش في 37 دولة في إفريقيا، وهو أكبر وأضخم من الفيل الآسيوي، ولذلك هو الذي يحتل مكانة أكبر حيوان في العالم ويتم التعرف على الفيل الأفريقي بسهولة عن طريق جذعه الذي يستخدم للاتصال والتعامل مع الكائنات الأخرى.