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وزارة الزراعة تصدر تعليمات مهمة للمزارعين قبل المنخفض الجوي القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:45 - 24 أكتوبر 2019
اضرار المنخفض اضرار المنخفض
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حذرت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة المزارعين الفلسطينيين من تضرر مزارعهم عشية المنخفض الجوي المُرتقب المحتمل وصوله في الساعات القادمة ينتج عنه هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، منوهة في جملة من النصائح بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة في الدفيئات الزراعية عبر تقوية وتثبيت البلاستيك، والمزاريب، والتأكد من سلامة أنابيب التصريف المؤدية إلى البرك والقنوات، مشيرة إلى أهمية تنظيف القنوات المجاورة للحقول المفتوحة لمنع حدوث غرق للمحاصيل الزراعية.

كما، ونوهت الوزارة للتأكد من سلامة الاسقف وقنوات التصريف بمزارع الدواجن لمنع حدوث تسرب المياه بداخلها، ما يكبد المزارعين خسائر مادية فادحة، مشيرةً إلى ان ضرورة العمل على تثبيت جوانب المزرعة لضمان عدم حدوث تلف في الستائر حال هبوب الرياح.

 

 

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