محاكمة عن بعد في الاردن بطلها "شخص خطير"

في محاكمة هي الاولى من نوعها، عقدت محكمة "صلح جزاء إربد"، جلسة عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة عن طريق ربط تلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وتلا القاضي أيمن إبراهيم الحراحشة عبر التقنية التهم الموجه للمتهم المصنف" خطر"، وهي "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص"، فيما أجاب المتهم الموقوف في سجن "جويدة" من خلال الربط التلفزيوني، بأنه "غير مذنب"، ما اضطر القاضي لأن يقرر توقيف المتهم في سجن الجويدة لمدة أسبوع إضافي.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الاردنية بالحكم خلال الأسبوع المقبل.

وأصدرت الهيئة القضائية حكما وجاهيا نافذا في جلسة عقدتها الخميس، عن بعد بالسجن لمدة 6 أشهر لموقوف بتهمة "إطلاق عيارات نارية وحيازة سلاح بدون ترخيص".