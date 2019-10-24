طقس: طقس عاصف مطلع الأسبوع القادم

ذكرت دائرة الارصاد الجوية اليوم الخميس، أن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستسود المنطقة مطلع الأسبوع القادم.، في ظل وجود تخوفات من انقطاع الكهرباء، على إثر طقس عاصف يومي الجمعة والسبت.

وذكرت دائرة الارصاد أنه من المتوقع أن تسقط أمطار محلية الليلة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان على السهل الساحلي، وغدًا سيظل الجو غائمًا جزئيًا، وقد تمطر في ساعات الظهر في شمال ووسط البلاد.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس العاصف يوم السبت حيث تسقط الأمطار المحلية مصحوبة بعواصف رعدية وحتى البَرَد لا سيما في وسط البلاد والجنوب، يصحبها رياح قوية.