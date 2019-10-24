الجهاد الإسلامي: ملفات المعتقلين السياسيين عند أجهزة السلطة تنقل لمراكز التحقيق الإسرائيلي

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، في عوفر، اليوم الخميس، بالسجن لأربعة شهور اداريا بحق الأسير عبد الرحمن حامد الواوي 24 عاما، من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله المحتلة.

وأفادت مصادر من حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو الصهيوني أصدر حكما إداريا بحق كادرها الأسير عبد الرحمن الواوي لمدة 4 أشهر.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف الشبان الفلسطينيين باعتقالهم إداريا، من أجل قتل الروح المعنوية والوطنية لديهم، إلا أنه لا يدرك بأن الشبان الفلسطينيين، باعتقالهم يزدادون تحديا، وتشتد عزيمتهم وصبرهم على محنتهم.

وأضافت، أن استهداف الاحتلال لكوادر وقيادة الحركة لما هو خطة فاشلة لن تنجح في إخماد ثورتنا وجهادنا المستمر.

وأكدت الحركة على أن اعتقال الاحتلال للمجاهد عبد الرحمن الواوي دليل على تواصل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى بين الخروج من سجون الأجهزة الأمنية واعتقاله لدى الاحتلال 5 أيام، واليوم بعد استصدار حكما إداريا، أُزيل الشك باليقين بأن ملفات التحقيق في مكاتب السلطة تنقل للاحتلال، وهذا تسليم غير مباشر عبر سياسة " باب الدوار".

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الثلاثاء الماضي، الأسير عبد الرحمن حامد الواوي، عقب اقتحام منزله وتفتيشه.