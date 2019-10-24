د. عمر شعبان يطلع وفداً دبلوماسياً إيرلندياً على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة

أكد د. عمر شعبان مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية "أن الانقسام الفلسطيني يضعف موقف المجتمع الدولي خاصة الدول الراغبة في تحقيق السلام في المنطقة"، مشدداً على ان تحقيق المصالحة والانتخابات ليست مصلحة فلسطينية فحسب بل مصلحة تتقاطع مع مصالح الدول خاصة في أوروبا.

وأوضح شعبان خلال لقائه وفداً دبلوماسياً ايرلندياً أهمية تنظيم الانتخابات في فلسطين، مشدداً على أهمية مساندة ايرلندا والاتحاد الاوروبي لجهود المصالحة الفلسطينية، واهمية الاستفادة من التجربة الايرلندية في إنهاء العنف الداخلي وتحقيق المصالحة والاستقرار في إيرلندا.

والتقى د. شعبان اليوم الخميس الوفد الدبلوماسي الايرلندي الذي زار قطاع غزة، والذي تترأسه السيدة سونيا هايلاند مديرة الدائرة السياسية في وزارة الخارجية، والسيد كايل أوسوليفان سفير ايرلندا في تل أبيب، ونائبه السيد جيمس أوشيا، والسيد جوناث كونلون ممثل ايرلندا لدى السلطة ونائبه السيد جوزيف كندي.

واستعرض شعبان آخر تطورات القضية الفلسطينية للوفد الدبلوماسي الايرلندي، مؤكداً على عمق علاقة الصداقة والتعاون بين إيرلندا وفلسطين، مثمنا الموقف الايرلندي الداعم رسميا وشعبيا للموقف الفلسطيني.

وتناولت الجلسة مع مدير بال ثينك الوضع السياسي في فلسطين والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتوجهات السياسية الأمريكية تجاه المنطقة، ومدى إمكانية أنْ تعمل ايرلندا والمجتمع الدولي في ظل حالة الترقب والانتظار التي خلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة.

واستعرض د. شعبان في الوقت ذاته تداعيات الحصار على قطاع غزة، وتفاقم الوضع الإنساني من فقر وبطالة وركود النشاط الاقتصادي وتدهور مؤسسات القطاع الخاص وتهجير الشباب المتعلم و تزايد مؤشرات التطرف والعنف، وتأثير تلك الحالة على حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمته.

يشار إلى ان السيدة سونيا هايلاند هي مسؤولة الملف الفلسطيني في الحكومة الايرلندية، وشغلت سابقا سفيرة بلادها في اثيوبيا والمكسيك.





