فارس العرب توقع عدداً من عقود التشغيل لخريجين ضمن مشروع غزة الطارئ

وقعت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية بالتعاون مع إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية وبتمويل من البنك الدولي عقود مشروع "نحو بيئة مدرسية امنة من خلال التشغيل المؤقت لخريجي الارشاد التربوي في مدارس الحكومة في محافظة غزة"

حضر حفل توقيع عقود العمل مركز تطوير المؤسسات الاهلية ممثلة بمدير برنامج مكتب غزة المهندس علاء الغلايني، ومسؤول البرامج المهندس منذر عبد الهادي، وممثل عن وزارة التربية والتعليم ورئيس قسم الارشاد التربوي السيد أنور أحمد.

ورحب ، رئيس المؤسسة رحب السيد طارق البنا في كلمته الافتتاحية بالضيوف الكرام والخريجين معربا لهم عن تمنياته بأن يستفيدوا من هذه الفرصة.

ومن جانبه هنأ المهندس علاء الغلايني، مدير برنامج غزة في مركز تطوير المؤسسات الأهلية الخريجين حصولهم على فرص العمل من مشروع مؤسسة فارس العرب ضمن مشروع غزة الطارئ الذي سيستمر كمرحلة أولى مدة 6 أشهر والتي تعد فرصة مهمة جدا لاكتساب المعرفة والخبرات من خلال دمج 141 خريج وخريجة للعمل في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

واوضح الغلايني ان فرص العمل المقدمة لا تعتبر بطالة بل هي فرص عمل لتقديم الفائدة من خلال تحسين الصحة النفسية والقيم والسلوكيات التربوية لدى 38803 طالب وطالبة والمساهمة الفاعلة في بيئة تعليمية آمنة في 141 مدرسة في غزة، منوهاً أن المشروع واحد من 23 مشروعاً يتم تنفيذهم الآن في قطاع غزة بأكمله ضمن مشروع غزة الطارئ.

وشمل الحفل عرضاً توضيحياً حول مهام ومسؤوليات المرشد التربوي في المدارس المستهدفة والذي قدمه مدير قسم الارشاد التربوي بوزارة التربية والتعليم السيد أنور أحمد، وعرضاً آخر حول كيفية إدارة أنشطة المشروع وآلية المتابعة والتقييم الذي قدمته مديرة مشروع غزة الطارئ بفارس العرب المهندسة دعاء اللوح.









