مؤشرات ايجابية نحو انهاء العجز المالي للأنروا

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمان في وضع وكالة غوث و تشغيل اللاجئين، مشيراً الى أن هنالك مؤشرات إيجابية لإنهاء العجز المالي للأنروا، خاصة أن الرئيس محمود عباس، وضع هذا الملف على جدول أعمال زيارته إلى اليابان، إضافة إلى أن العمل جار مع العديد من الدول الأوروبية بخصوص ذلك.

وأوضح أبو هولي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن خلال الشهرين القادمين سيتم رسم سياسة جديدة تجاه تجديد التفويض للوكالة، وسد العجز المالي الذي يصل إلى 89 مليون دولار لتجاوز موازنة عام 2019 والسير بها بنجاح للوصول إلى موازنة 2020.

وأشار أبو هولي، إلى مطالبة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتوسيع خدماتها للاجئين في لبنان وغزة والضفة، خلال اجتماع عقد بالأمس مع نائبة مدير عام المشاريع في الشرق الأوسط، والتي تزور قطاع غزة للمرة الأولى.