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الأهلي يعلن إنهاء أزمة اللاعب كوليبالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:39 - 24 أكتوبر 2019
محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي
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توصل النادي التونسي لاتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي المصري لاتفاق بشأن لاعبه السابق سلمياني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي الحالي.

وقال النادي الأهلي في بيان له نشره على موقعه الرسمي، إن إدارة الأهلي كلفت السويسري مونتنيري بدراسة الملف كاملا في ضوء ما تقدم به النادي التونسي من أجل إنهاء الزمة، ليتم عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الذي رحّب بالتعاون مع النادي التونسي. وفق موقع النادي الأهلي.

وأشار البيان إلى أن الأزمة انتهت بتوقيع عقد ثلاثي بين الأهلي والنجم وكوليبالي لضمان حقوق كل الأطراف حيث من المقرر أن يتم دفع الغرامة على دفعات.

وقرر مجلس إدارة الأهلي بعد إنهاء الأزمة إرسال خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد فيه على تسوية أزمة اللاعب وحصول الأهلي على حقوقه وفقًا للعقد الذي تم إبرامه.

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