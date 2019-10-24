ميشال عون يخاطب الجماهير: مستعد للحوار معكم

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، المحتجين اللبنانيين على سوء الأوضاع الاقتصادية إلى الحوار، عبر ممثلين عنهم.

يشار إلى أن الشارع اللبناني ينتفض ضد الإجراءات الحكومية التي وصفوها بالفاسدة والتي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.

وأبدى عون استعداده للاستماع إلى مطالب المحتجين. وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.

وتعد هذه الرسالة هي الأولى للرئيس اللبناني منذ بدء الاحتجاجات التي سادت المدن اللبنانية منذ سبعة أيام.

وقال عون مخاطباً الجماهير: "أنا حاضر لألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع ما هي مطالبكم تحديداً وتسمعون أنتم منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وما يجب أن نفعله سوياً حتى نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار والفوضى ونفتح حوارا بناء". مشيراً إلى أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري ستكون "الخطوة الأولى" نحو إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.