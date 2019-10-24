الأسرى المقطوعة رواتبهم يواصلون الاعتصام ضد الحكومة برام الله

واصل الأسرى المحررين وأبنائهم الأطفال المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي وسط مدينة رام الله ، مطالبين حكومة اشتية بإعادة رواتبهم فوراً.

وأقام الأسرى المقطوعة رواتبهم خيمة اعتصام وسط مدينة رام الله، لتسليط الضوء على قضيتهم، ومطالبة الحكومة بإعادة رواتبهم التي تم قطعها دون أي سند قانوني.

واستهجن الأسرى في خيمة الاعتصام مماطلة السلطة في حل قضيتهم، وعدم الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها قيادات فلسطينية على نفسها بحل المشكلة.

وطالب الأسرى جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالعمل على إعادة رواتبهم التي قطعتها الحكومة.