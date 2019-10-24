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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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طالبوا بإعادة رواتبهم

الأسرى المقطوعة رواتبهم يواصلون الاعتصام ضد الحكومة برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:19 - 24 أكتوبر 2019
جانب من الاعتصام جانب من الاعتصام
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واصل الأسرى المحررين وأبنائهم الأطفال المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية اعتصامهم المفتوح لليوم الرابع على التوالي وسط مدينة رام الله ، مطالبين حكومة اشتية بإعادة رواتبهم فوراً.

وأقام الأسرى المقطوعة رواتبهم خيمة اعتصام وسط مدينة رام الله، لتسليط الضوء على قضيتهم، ومطالبة الحكومة بإعادة رواتبهم التي تم قطعها دون أي سند قانوني.

واستهجن الأسرى في خيمة الاعتصام مماطلة السلطة في حل قضيتهم، وعدم الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها قيادات فلسطينية على نفسها بحل المشكلة.

وطالب الأسرى جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالعمل على إعادة رواتبهم التي قطعتها الحكومة.

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