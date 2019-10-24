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إطلاق سراح أسير صحفي من سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 17:09 - 24 أكتوبر 2019
الصحفي مصطفى الخارف الصحفي مصطفى الخارف
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أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، سراح الأسير الصحفي مصطفى الخاروف (32 عاماً)، من سكان مدينة القدس المحتلة.

وأفرج الاحتلال عن الصحفي الخاروف، بعد اعتقال استمر أشهر عدة، خاصةً بعد محاولات فاشلة من الأول لإبعاده عن فلسطين، لأسباب واهية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الصحفي الذي يعمل في وكالة "الاناضول" التركية، قبل أشهر عدة، بدعوى انّه لا يحمل أي وثيقة او مستند إقامة في مدينة القدس، علمًا بانه يقطن في المدينة منذُ عشرون عامًا، فيما حوّل الاحتلال قضيته داخل المحكمة إلى "ملف سري".

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