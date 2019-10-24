الاحتلال سيبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من قطع الكهرباء على القدس المحتلة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، أن الاحتلال "الإسرائيلي" سيبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من عمليات قطع الكهرباء على المدينة، وذلك الاسبوع المقبل، ولمدة ثلاثة أيام لنفس الخطوط.

وأوضح العمري، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال طلب من شركة كهرباء مؤخرًا، بدفع مبلغ يُقدر بـ 700 مليون شيكل، وفي حين، لم يتم الدفع فأنه سيوقف الكهرباء عن المدينة.

وأشار إلى انّ، أنّ الاحتلال سيبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من عمليات قطع الكهرباء الاسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها ستركز في منطقة محددة لمدة ثلاثة أيام لنفس الخطوط.

وبين، بأن الفاتورة الشهرية للشركة تصل لـ 130 مليون شيكل في فصلي الصيف والشتاء، مشيرًا إلى انه تنخفض الفاتورة في فصلي الربيع والخريف لنحو 75 مليون شيكل.

كما، أكد أن شركته اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد المصاريف، منها :" وقف توزيع الأرباح ووقف التوظيف بالمطلق، وقف الترقيات".

ولفت إلى أن الاحتلال رفض تزويد شركة الكهرباء في القدس، بخطوط كهرباء جديدة، في حين تزداد الطلبات على الكهرباء قرابة 4% سنويًا.

وقال العمري، "إنّ نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى 25%، جراء عدم تسدد اثمان الكهرباء"، مضيفًا، ان 13 مخيمًا تستهلك نحو 8 مليون شيكل شهريًا، ضمن مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس.

وعن المشتركين المتهربين من الدفع، أكد أن حجم المبلغ غير المدفوع يصل20 مليون شيكل شهريًا نصفهًا غير مدفوع.