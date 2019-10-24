الجهاد الإسلامي بغزة تطلق أوسع حملة دعم واسناد مع الأسير المضرب طارق قعدان

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إطلاق أوسع حملة اسناد مع الأسير القائد طارق قعدان، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ ٨٦ يوما رفضا للاعتقال الإداري.

وتبدأ الحملة التي ستشمل كافة محافظات قطاع غزة، يوم غد بعد أداء صلاة الجمعة بوقفات دعم وإسناد للأسير طارق قعدان.

وفي إطار حملة الدعم للأسير القائد طارق قعدان، تنظم الجهاد سلسلة فعاليات في محافظات رفح وخانيونس والوسطى والشمال بعد صلاة الجمعة مباشرة.

ففي محافظة رفح، سيتم تنفيذ وقفة دعم وإسناد للأسير قعدان أمام مسجد العودة، بينما ستكون وقفة مماثلة في محافظة خان يونس أمام مسجد الفاروق بمنطقة "المعسكر".

وفي محافظة الوسطى، تنظم حركة الجهاد وقفة إسناد للأسير قعدان أمام مسجد الشهيد د.فتحي الشقاقي.

وبعد صلاة الجمعة بمحافظة شمال غزة، ستقام وقفة دعم واسناد متزامنة مع سابقاتها أمام مسجد الشهيد أنور عزيز.

وفي محافظة غزة، ستنظم بعد صلاة عصر غد الجمعة فعالية حاشدة خلال إحياء مسيرات العودة بمخيم ملكة، يتم من خلالها رفع مائة صورة للأسير طارق قعدان.

وبعد صلاة عصر يوم الأحد27/10، سيتم تنظيم فعالية اسناد تحت اسم (مي وملح) قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وتنظم الرابطة الإسلامية يوم الاثنين 28/10، فعالية إسناد للأسير المضرب طارق قعدان عند مفترق الجامعات قرب (الأزهر)، بينما ستشارك دائرة العمل النسائي في ذات اليوم بكثافة في الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر غرب غزة، مع رفع صور الأسير المجاهد قعدان .

ودعت الحركة قيادة الفصائل للإضراب يوم الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، ضمن حملة الدعم والإسناد للأسير قعدان.

كما سيتم خلال فعاليات الدعم الاسناد إطلاق حملة الكترونية واسعة تحمل وسم #طارق_قعدان.