وزارة الاشغال: صرف دفعات مالية جديدة لإعادة تأهيل البنية التحتية

أصدرت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بشأن صرف دفعات مالية جديدة لإعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة، المتضررة جراء حرب "إسرائيل" على القطاع،عام 2014.

وأعلن وزير الاشغال محمد زيارة، عن صرف دفعات مالية لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، موضحًا، بأنه وزارته ستصرف مبلغ بقيمة 260 ألف دولار لإعادة الاعمار.

وأشارت إلى انه تم صرف نحو 8 ملايين دولار لمشاريع تأهيل البنية التحتية، منذُ بدء تنفيذ برنامج إعادة الإعمار القطاع، من قبل الدولة المانحة.

وأوضحت الوزارة، بأن الدفعة الجديدة هي ضمن المنحة الكويتية المقدّرة بـــ200 مليون دولار، المخصصة لإعادة إعمار ما دمرته آلة العدوان "الإسرائيلي" من بنية تحتية، ومنازل، وبيوت المدنيين في قطاع غزة، أبان حرب 2014.