برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الاعلان عن انطلاق فعاليات اكسبوتك 2019

أعلن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (PITA)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية الراعي الرئيسي لإكسبوتك 2019، عن موعد انطلاق فعاليات (إكسبوتك) في دورته السادسة عشر، والذي من المقرر أن يُعقد في رام الله يوم الخامس من شهر تشرين الثاني، تحت شعار" التكنولوجيا المالية". وذلك بحضور د.اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعيد زيدان رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية وعمارالعكرالرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، في مقر شركة جوال.

من ناحيته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم انطلاق فعاليات الاسبوع التكنولوجي " اكسبوتك" في دورته السادسة عشر تحت شعار “ The rise of fintech and Blockchain" التي ستبدأ في الاسبوع الاول من الشهر القادم ،واود ان اشكر كافة القائمين على هذا المؤتمر الذين عودونا على تقديم كل ما هو جديد في كل عام .... اتحاد شركة انظمة المعلومات بيتا وبرعاية من مجموعة الاتصالات ، وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف سدر إن الارتقاء التكنولوجي في فلسطين يتطلب ان تكون هناك شراكة حقيقية بين المؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية والأكاديمية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً على ان الحكومة الفلسطينية تعمل على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهتم بالمبادرات الشبابية والشركات الناشئة والمشاريع التقنية وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع من خلال القوانين والتسهيلات اللازمة مساندة الرياديين والمبدعين وصولا الى جاهزية فلسطين للغد .

و أشار سدر الى ان إكسبوتك هو النواة الحقيقية للتشبيك بين الشركات العاملة مع بعضها البعض والتشبيك مع الشباب والخريجين والشركات الحديثة العاملة في هذا المجال و في هذا العام شعار اكسبوتك يتمحور حول خدمات يشهد لها العالم تطوراً كبيراً على صعيد تكنولوجيا الخدمات المالية fin tech مما يتطلب الشراكة بين مختلف القطاعات لدعم وتطويرالشركات التقنية المالية الحديثة وتوفير مصادر التمويل وخلق بيئة منافسة لهذه الصناعة وتوفير البنية التحتية من التشريعات والقوانين الناظمة لأنشطة هذه الشركات بما يعزز توفير الخدمات المالية بتكاليف منخفضة ولكافة القطاعات المهمّشة ودمجها في النظام المالي.

وقال سعيد زيدان رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا" يطل علينا اكسبوتك في عامه السادس عشر على التوالي في تظاهرة تكنولوجية اقتصادية تعد الأهم على مستوى الوطن، مازال الحدث الاكبر والأهم على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى مستوى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وحيث ان فعاليات هذا العام والتي تشمل المؤتمر التكنولوجي المتخصص والذي يعقد بتاريخ 5.نوفمبر في فندق الميلينيوم،ويستضيف فيه مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في مجالات رئيسية في التكنولوجيا المالية وسلسلة البرامج والخدمات المتعلقة بها، وسيشمل المؤتمر اربع جلسات رئيسية ستغطي الموضوع من كافة جوانبه ومع معظم الجهات المختصة بالمجال، ستشمل الجلسات دور القطاع الحكومي والقوانين والأنظمة والتشريعات المرتبطة بها، اما الجلسة الثانية بناء نظام شامل ومتكامل للاستثمار ودور القطاع البنكي في هذا المجال، جلسة مختصة مع مجموعة من الخبراء الدوليين لعرض تجارب الدول الاخرى بهذا المجال، والجلسة الاخيرة التي ستركز على الشركات المقدمة لخدمات الفن تك والبلوك تشين والدور المتوقع لها والتحديات التي تواجهها في اطار توسيع عملها، مضيفاً وعلى هامش هذا المؤتمر والذي يعقد تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيكون هناك مجموعة من المنصات التي ستقوم خلالها شركات الفن تك بعرض خدماتها للحضور. مما سيتيح المجال للمهندسيين ورجال الاعمال وطلبة الجامعات والرياديين للمشاركة والتشبيك والاطلاع على تجارب دولية ومحلية وقصص نجاح والتعرف على التوجهات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.

وأشار زيدان الى ان اختيار موضوع التكنولوجيا المالية لهذا العام نتيجة جهود الاتحاد لأخر ثلاث سنوات لرسم سياسات تتعلق بهذا الموضوع، وتماشياً مع توجهات الحكومة للاهتمام بموضوع العملة الرقمية وال Blockchain وحيث قامت بيتا خلال الثلاث سنوات السابقة باستضافة خبراء عالميين للتحدث عن هذه التكنولوجيا ومستقبلها، وقد ارتأت اللجنة التحضيرية لا كسبوتك هذا العام تسليط الضوء بشكل رئيسي على هذا الموضوع تماشياً مع التوجهات الحكومية وتماشياً مع توجهات سلطة النقد بتشكيل لجنة ترأسها بيتا لعمل سياسات تتعلق بالتكنولوجيا المالية واطلاق قانون الشمول المالي، وبدء استعداد القطاع الخاص من التكنولوجيا والبنوك التوجه الفعلي لإنفاذ الخدمات المتعلقة بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.

من جانبه قال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية " يسعدنا ان نلتقي بكم وللسنة السادسة عشرة على التوالي وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات، للإعلان عن موعد إطلاق فعاليات اسبوع فلسطين التكنولوجي " اكسبوتك "2019”، ونشكر اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) على جهودهم الدائمة والحثيثة لإقامة هذا الحدث وبشكل سنوي، ونقدر عملهم المستمر والدؤوب من اجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص العمل للعديد من المهندسين والمختصين والخبراء والشباب المهتمين في المجال. وعلى تواصلهم الدائم مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية لاستحضار كل مفيد وجديد لسوق تكنولوجيا المعلومات في فلسطين".

وأشار العكر إلى أن عنوان فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي لعام " 2019 " هو التكنولوجيا المالية Fintech " الثورة الاقتصادية الجديدة، والتي نمت نمواً هائلاً خلال القرن الواحد والعشرين، وتعتمد بشكل كبيرعلى التكنولوجيا لتحسين الخدمات المالية التقليدية، حيث شهد القطاع المصرفي تسارع كبيرفي هذا المجال ما بعد الازمة المالية عام 2008.

واضاف العكر" انشأنا مركز إبداع مجموعة الاتصالات الفلسطينية "فكرة “هذا العام، ليكون بمثابة منصة للشباب والمهنيين الموهوبين المهتمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال في فلسطين، ونساهم في تمكينهم من خلال توفير الإرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة من الخبراء من جميع المجالات، وفي بعض الحالات نوفر الدعم المالي مقابل حصة في أسهم الشركة الناشئة بصفتنا أول شركة استثمارية تابعة للقطاع الخاص في فلسطين"