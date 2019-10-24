مستوطنون يعتدون على أراضي مزارعين في سلفيت

هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، أراضي زراعية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عددًا من مستوطنو مستوطنة "بروخين"، اعتدوا على أراضي مزارعين في منطقة ظهر صبح في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك.

وأوضحت المصادر، أن الأراضي التي تقدر مساحتها الـ 50 دونماً، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها للمواطن صالح الشنار، مشيرًا بأن المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين في هذه فترة التي تشهد موسم قطف ثمار الزيتون.

ومن الجدير ذكره، بان المستوطنون يَشنون حملات اعتداءات واسعة على أرضي المزارعين المزروعة بأشجار الزيتون في الضفة المحتلة هذه الفترة، تحت حججٍ بأنها مملوكة لهم.