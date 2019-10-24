موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم

من المتوقع، أن يواجه نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، نظيره السنغالي جينيراسيون فوت في إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أرض استاد السلام.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً وسيقودها الحكم الكاميروني أليوم نيانت، فيما ستتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة "أون سبورت"، بتعليق حاتم بطيشة.

يذكر أن الزمالك قد خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد، فيما يحتاج للفوز بهدف نظيف أو الفوز بفارق هدفين في حال تسجيل الفريق السنغالي في مرمى الفارس الأبيض للتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما ستطيح أي نتيجة أخرى بالفريق خارج البطولة والكونفدرالية.

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة المباراة والتي تضم:

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي، محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط، خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من: محمد عبد الغني ومحمد حسن وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد أبو جبل للإصابة ، ومحمد اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهما افريقيا.