رابط فحص نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 2020

ينتظر عدد من المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة بجمهورية مصر العربية تاريخ الإعلان عن نتائج كليات الشرطة لعام 2020 م (الجيش - البحرية - الجوية - العسكرية - التقنية - الدفاع الجوي - الفني معهد - معهد التمريض)، لجميع المتقدمين للتسجيل في كليات الشرطة.

أكدت كليات الشرطة أنها تجري الآن عددًا من الاختبارات الشخصية للقبول الأولي في كليات الشرطة، بما في ذلك "السمات الشخصية لهذه الاختبارات"، ويتم إرسال النتيجة عن طريق الرسائل القصيرة إلى رقم هاتف مقدم الطلب، واختبار المستوى الطبي، وعدد من الاختبارات الرياضية، ومقياس اختبار القدرات اختبار نفسي للطالب، واختبار المعلومات العامة، وعدد من الاختبارات الشخصية (المواجهة) أو ما يعرف بالجسم، واختبار العرض الطبي العام.

وأظهرت كليات الشرطة أن نتائج هذه الاختبارات يتم الإعلان عنها في نهاية شهر نوفمبر من كل عام في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر من كل عام.

يشار إلى أن كلية الشرطة أكملت في 15 أغسطس 2019 ، لتلقي الطلبات للتقدم للالتحاق بكليات الشرطة.

يمكنك الاستفسار عن نتائج امتحانات كلية الشرطة 2019-2020 مع رقمك الوطني ورقم الملف من خلال الرابط التالي بمجرد إعلانه رسميا من قبل الكلية.