نتيجة التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 الكترونياً

يمكن الآن للمتقدمين لمسابقة وزارة التعليم في جمهورية مصر العربية الاستفسار عن حالة الطلب إما عن طريق الرفض أو القبول إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم مؤخرًا.

يُظهر مقدم الطلب حالة الطلب إما القبول، وهو قبول جميع البيانات والمستندات المرفقة عبر البوابة.

يعني كل من الرفض رفض جميع البيانات المدخلة عبر البوابة، وتحتاج إلى مراجعة بعض البيانات وتعديلها والنظر في الوثائق المدرجة.

إما أنه معلق، فهذا يعني أن الطلب لم يتم فحصه بعد لبيانات مقدم الطلب، وأنه في الساعات القليلة القادمة سيتم فحص حالة الطلب.

رابط إلى البوابة لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة 2019 اضغط هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري وعمال لسد العجز في المدارس.

البوابة عبارة عن بنك بيانات وبوابة اتصال مباشرة مع الأشخاص المؤهلين للعمل في مدارس الوزارة (المعلمين والإداريين والعمال)، وستتاح للمدارس الخاصة والدولية لاستخدامها عند إصدار إعلانات للتعيين؛ للتحقق وضمان الجودة.

كانت الخدمة التطوعية متاحة أيضًا لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في العمل التعليمي وسيكونون متوافقين مع شروط الوزارة والاستخدام الأمثل للموارد، وتحتوي البوابة على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم المختص من خلال المهارات المطلوب تحويلها إلى مكافآت مادية.

فيما يتعلق بشروط التقديم لمسابقة التعليم 2019-2020 ، فهي كما يلي:

1 - الحاجة إلى أن تكون عضوًا متقدمًا في نقابة المعلمين.

2- يجب أن يكون لدى المتقدم شهادات المهارات التي سيتم مراجعتها إلكترونياً.

3- بالنسبة لمعلمي التربية البدنية يشترط العضوية في الاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

4- من الأفضل أن يكون خريج كلية التربية في التخصصات المطلوبة ، ثم التعليم العام.

5 - حاصل على مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب شريطة أن يكون حاصلاً على دبلوم التعليم.

يشار إلى أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، حذر جميع المتقدمين من تقديم أي بيانات أو مستندات زائفة، حيث سيتم حظر الحساب نهائيًا.

وأشار عمر إلى أنه سيتم التحقق من الشهادات الدولية من خلال المؤسسات، وبالتالي فإن تزوير هذه الشهادات غير مفيد، مؤكدًا أن هناك حوالي 17 جهة مراجعة وثائق وأوراق.