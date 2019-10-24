الاحتلال يزعم تهريب هواتف نقالة للأسرى في سجن النقب

قالت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الخميس، إنها أحبطت محاولة تهريب هواتف نقالة وعشرات من بطاقات SIM لسجناء فلسطينيين في سجن النقب. وفق زعمها.

ووفق بيان أصدرته مصلحة السجون، فإن عملية التهريب تمت عبر شاحنة كانت مهمتها نقل طعام للكنتينة الخاصة بالسجناء، وأثناء تفقد حراس السجن الشاحنة، تم الكشف عن وجود هواتف محمولة ذكية، وعشرات من بطاقات SIM، مشيرا إلى أنه تم اعتقال سائق الشاحنة للتحقيق معه.

وقال قائد السجن إن حراس مصلحة السجون يواجهون باستمرار خطر إدخال الهواتف المحملة والمعدات المحظورة إلى السجن بطرق معقدة من قبل السجناء وغيرهم.

كما زعم قائد السجن أن تلك الهواتف تستخدم من قبل "عناصر إرهابية" لتوجيه أشخاص بالخارج لشن هجمات.