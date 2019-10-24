رابط التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2020

تستقبل وزارة التربية والتعليم الفني عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف طلبات المعلمين لشغل الوظائف الشاغرة بالمدارس التابعة للوزارة سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وأطلقت الوزارة مطلع أكتوبر 2019، البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، لتكون أكبر بوابة إلكترونية لتوظيف المعلمين في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وكان وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أعلن في مؤتمر صحفي عقده في الأسبوع الأول من الشهر الجاري عن إطلاق بوابة إلكترونية للتوظيف بالوزارة، وفتح باب التقديم على 120 ألف وظيفة خالية للمعلمين للعام الدراسي الحالي بنظام العقود المؤقتة، مشيرا إلى أنها تستهدف أيضا تجميع بيانات المعلمين للتعيين في حالة الحاجة.

وأوضح شوقي أن أساس الاختيار في المسابقة الجديدة هو الكفاءة، مع إعطاء الأولوية للذين تم قبولهم في مسابقة العام الماضي وانتهى تعاقدهم، على أن يكون التعاقد لمدة عام واحد.

ويتاح الآن تسجيل بيانات المدرسين للوظائف بالمدارس الحكومية والدولية والخاصة للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

وتحتوى البوابة الإلكترونية على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وبدأت البوابة في تسجيل بيانات المعلمين وتلقي طلبات التعيين أكتوبر 2019 وتقول الوزارة إنها أكبر بوابة في الوطن العربي لتوظيف المعلمين.

وتحدّد وزارة التربية والتعليم الفني عددا من الشروط التي يجب توافرها لقبول المعلمين في الوظائف الشاغرة بالمدارس التابعة لها على النحو التالي.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب للتخصصات المطلوبة.

يفضل الحصول على الدبلوم التربوي.

أن يكون المتقدم من أبناء المركز الذي يوجد به عجز أو أقرب مكان له.

يتم تفضيل خريجي كليات التربية، في نفس التخصص المطلوب ثم تربية عام ثم مؤهل عالي في التخصص المطلوب، إضافة إلى دبلومة التربية.

· يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF/JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

المستندات الأساسية: المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد المميكنه، بطاقة الرقم القومي سارية، قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب "غير ساري على المتطوعين"، صحيفة حالة جنائية، صورة شخصية "خلفية بيضاء"، شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيًا للوظيفة المتقدم إليها "غير ساري على المتطوعين"، شهادة الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة "غير ساري على المتطوعين"، مستند إثبات محل الإقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومي "إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو هاتف أو عقد إيجار موثق"، بالإضافة إلى كارنيه النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة "غير ساري على المتطوعين".

مؤهلات إضافية: المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها "دبلوم أو ماجستير أو دكتوراة"، وأي مستندات أخرى داعمة لملفك مثل "التدريب أو الخبرة أو التطوع".

رابط التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 اضغط هنا