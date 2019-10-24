طقس فلسطين : ماذا تحمل الأيام القادمة ..هل ستغرق غزة بعد القاهرة؟

بدأت التكهنات بشأن ما قد تحمله الأحوال الجوية وطقس فلسطين خلال الأيام القادمة، وخاصة أن الحديث يدور أن الطقس الذي طرأ خلال اليومين الماضيين في القاهرة ، ما هو إلا بداية لما قد يحمله الطقس الأسبوع القادم للأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ومنطقة النقب.

تساؤلات لدى المواطنين إذا ما كان قطاع غزة قد يغرق كمحافظات مصر التي غرقت نتيجة كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين .

‎حالة وصفت " بالنادرة في طبيعة تشكلها بحيث" تتعمق نتيجة انخفاض الضغط السطحي بشكل كبير، بالتزامن مع تدفق رطوبة مدارية قادمة من شرق أفريقيا، ووجود كتلة هوائية باردة على الطبقات العليا من الجو، وعليه، تتطور سحب ممطرة قوية وتؤثر على فلسطين والأردن، وسيناء.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية فإن عاصفة قوية تنتظر الاراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة والنقب .

وتشير آخر الخرائط الجوية المُستلمة فجراً، إلى وجود فرصة كبيرة لتشكل حالة جوية ماطرة تحمل خصائص شبه مدارية في حوض شرق البحر الابيض المتوسط، قبالة سواحل قطاع غزة وشمال مصر.

الامطار ستتجاوز 350 ملم

وحسب العديد من النماذج التصويرية التي تم التقاطها للأرصاد الجوية ، فإن معظم هذه الأمطار التي قد تتجاوز كمياتها 350 ملم وهو رقم نادر ، ستهطل داخل مياه البحر ولن تكون فوق المدن الفلسطينية بحيث تكون فلسطين على أطراف العاصفة ، بإستثناء إحتمالية توقع تأثر البلاد بزخات محلية رعدية الطابع على فترات متباعدة خلال اليوم والأيام القليلة القادمة وقد تكون غزيرة أحياناً.

وتابع تحليل موقع طقس فلسطين ، ان سبب تشكل هذه العاصفة يعود الى سيطرة مرتفع جوي ضخم سيضرب أوروبا ممتداً من إفريقيا ، في حين يتموضع حوض علوي بارد نسبياً فوق شرق البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين وشمال مصر ، بالتزامن مع امتداد لمنخفض سطحي من الجنوب والشرق، مما يؤدي الى تشكل منخفض جوي ونشوء تفاعل قوي وعنيف وذلك بسبب احترار مياه البحر المتوسط فوق المعدل أيضاً.

تبدء ظهر الجمعة وتتعمق السبت

‎وكان للرصاد الجوي الراصد الجوي قصي حلايقة رأي آخر حيث أكد ان الحالة الجوية التي يتم الحديث عنها ستبدأ فعلياً ظهر يوم الجمعة ، بحيث تهطل زخات من المطر مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق غير منتظمة من البلاد، وتنشط الرياح تدريجيا، فيما تكون الفرصة مهيأة لزخات متفرقة من المطر صباح الخميس قبل أن تتلاشى.

وتابع لمراسلنا "الحالة تتعمق الى داخل الاراضي الفلسطينية يوم السبت، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات مئوية، لتصبح الأجواء باردة نسبياً في النهار وباردة ليلاً.

‎ويُتوقع هطول الأمطار في مختلف المناطق، خاصة المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وربما زخات من البَرَد، وتهب رياح قوية، بحيث تكون وتيرة الفعالية الجوية عالية وتستدعي الانتباه.

‎وبين ان حدة الأمطار تتراجع الأحد المقبل مع استمرار فرص هطولها على فترات في معظم المناطق، وتبقى الأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

‎وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وفي أجزاء واسعة من قطاع غزة والنقب، كما ويحذر من شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، خاصة بعيد منتصف ليلة الجمعة/ السبت ويوم السبت المقبل.

مصر تغرق

وكانت الارصاد الجوية والأمطار الغزيرة في مصر والتي شهدتها بعض المحافظات المصرية على مدار اليومين الماضيين حصدت أرواح 19 شخصا.

وتنوعت الأسباب المباشرة للوفاة ما بين حوادث الطرق (9 ضحايا)، والصعق بالكهرباء (7 ضحايا)، والغرق (ضحيتان)، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار (ضحية واحدة).

وجاءت حالات الوفاة كالآتي: القاهرة (حالة واحدة)، الجيزة (4 حالات)، بني سويف (حالة واحدة)، شمال سيناء (حالتان)، كفرالشيخ (4 حالات)، الشرقية (حالة واحدة)، الغربية (6 حالات).

وفي محافظة شمال سيناء لقى مزارع وابنته مصرعهما فى مدينة الحسنة، بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة.

وفي محافظة كفر الشيخ (شمالي القاهرة) لقى أربعة أشخاص مصرعهم صعقا بالكهرباء، فضلا عن وفاة أربعة أشخاص آخرون بمحافظة الجيزة.

وفي محافظة الشرقية (شمالي القاهرة)، لفظت الطفلة مروة صاحبة الـ 9 سنوات أنفاسها الأخيرة أثناء عودتها من المدرسة بعد أن صعقت بجوار عمود إنارة، وتفاجأ المارة بصعق كهربائي يمسك بملابسها المبللة بالمياه لتلقى مصرعها في الحال، وسقطت في مياه الأمطار، وقام الأهالي باستخراج الجثة من المياه بـ "لودر".