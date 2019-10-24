العائلة: نقل الأسير طارق قعدان إلى مستشفى كابلن بحالة صعبة جداً

قالت عائلة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ طارق قعدان، المضرب عن الطعام لليوم 86 على التوالي، أن إدارة السجون نقلته إلى مستشفى "كابلن" بحالة صعبة جداً.

ويواصل القيادي قعدان إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري والذي تم تجديده بالأمس.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد جددت أمس، الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام الشيخ قعدان، رغم تدهور وضعه الصحي.

ووفقاً لعائلة الشيخ قعدان، فقد ثبتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم إضرابه عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن الأسير المجاهد قعدان، أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما يواصل أربعة آخرون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وهم :

1- الأسير "إسماعيل احمد علي" (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (93) يوماً.

2- الأسير "مصعب توفيق الهندي" (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم ( 31 ) على التوالي.

3- الأسير "أحمد عمر زهران" (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم ( 27 ) على التوالي.

4- الأسيرة الأردنية "هبة أحمد اللبدي" (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم ( 31 ) على التوالي.