كلوب يعلق على أسست وهدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد جينك

علق مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب على أداء وأسست وهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعت ليفربول ضد جينك البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

حيث أكد كلوب عدم استمتاعه في المباراة سوى بتسجيل الأهداف فقط، وخاصة أسست وهدف محمد صلاح الثالث والثاني اللذان جاءا بطريقة جماعية بين لاعبي الفريق.

وقال كلوب: كنت أود رؤية المزيد من هذه الألعاب خلال المباراة، لكن في تلك اللحظة كان الأمر مميزا حقًا".

ورغم أسست وهدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد جينك إلا أن عدد كبير من الرياضيين انتقدوا أعداء النجم المصري حيث اعتبروا لاعبًا عاديًا ويمتاز بالسرعة فقط.

أحد الرياضين علق على الفيسبوك بالقول: "محمد صلاح أصبح لاعبًا عاديًا ولا يمكنه منافسة النجوم الكبيرة أمثال ميسي وكرستيانو رونالدو، خاصة منذ بداية الموسم الجديد فلا يستطيع أن ينهي الكرة النهائية من قدمه بالصورة المطلوبة داخل شباك المنافس.

إلا أن بعض المعلقين كتبوا أن النجم المصري محمد صلاح ورغم غيابه لمدة عن المباريات إلا انه كان حاسما اليوم في الجولة الثالثة من دوري ابطال أوربا ضد جينك حيث سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة.