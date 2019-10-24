مفاجأة.. اكتشاف شجرة تعود لمئات السنين ستشكل نقلة نوعية للطب الحديث

أعلن مجموعة من علماء الآثار في البيرو، اكتشاف مفاجئ لشجرة يطلق عليها اسم "أويانتا" وهي شجرة منقرضة تعود إلى حضارة الإنكا التي كانت موجودة قبل مئات السنين.

يُشار إلى أن شجرة أويانتا كانت تعيش في حضارة الإنكا التي ظهرت في حوالي سنة 1100 ميلادي قبل الغزو الإسباني عام 1532 ميلادي، وهي إمبراطورية قديمة بنتها شعوب من الهنود في منطقة أميركا الجنوبية.

وجاء اكتشاف الشجرة وفقًا غييرمو ميراندا أحد العلماء حيث قال: "تم اكتشاف الشجرة في منطقة كوثكو في جبال الأنديز، وتقع مدينة كوثكو في جنوب شرقي البيرو، وكانت عاصمة إمبراطورية الإنكا سابقا وقد يصل طول هذه الشجرة وهي من عائلة اللويزيات إلى 25 مترا.

وتضم هذه العائلة أشجارا وشجيرات ونباتا عشبيا ونباتا متسلقا ينتج زيوتا عطرية وهي منتشرة جدا في العالم، لا سيما المناطق المدارية والمعتدلة، وهي مقاومة للأجواء القاحلة.

وأكد العلماء ان اكتشاف الشجرة سيكون لها فائدة طبية كبيرة جدًا في علم الطب الحديث حيث كانت حضارة الإنكا تستخدم أوراقها لصنع أدوات وبعض العلاجات.