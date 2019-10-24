عناوين الصحف السعودية اليوم الخميس 24/10

تناولت الصحف السعودية اليوم الخميس 24/10/2019، مواضيع هامة، تركزت على الشأن الداخلي والعربي والمحلي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم الخميس:

عكاظ

«عمل»: رفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية

الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

لبنان: معركة «كسر عظم»

بأمر المحكمة العمالية.. 700 ألف لمضيفة مغربية من شركة طيران

وزير التجارة السوداني يعد بإزالة عوائق الاستثمار أمام السعوديين

38ملياراً التبادل التجاري بين السعودية واليابان

«محكمة» تشكو لإمارة مكة: رجل أمن استخف بطلبنا.. رفض فك قيد سجين

«عكاظ» تكشف تفاصيل قضية وافد «السل الرئوي» بالطائف

«ساما»: 4 معطيات لتحديد أسعار تأمين السيارات.. و5 عوامل لخفضها

رئيس «الإنماء»: طرح «أرامكو» يوفر فرصاً للبنوك.. ولا خطط للاندماج أو الاستحواذ

4 نقاط مشتركة لمراقبة هدنة الحديدة

المعارضة تصفع أردوغان: لماذا تسترت على إهانات ترمب؟

الشرق الأوسط

من هو وزير الخارجية السعودي الجديد؟

بأمر الملك سلمان... فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية السعودية

ترمب يرفع العقوبات عن تركيا بعد نجاح وقف النار

روسيا تبدأ تسيير دورياتها في شمال سوريا

لبنان مشلول... والسلطة حائرة أمام الحراك

الحسن لـ«الشرق الأوسط»: نتحاور مع المتظاهرين لفتح الطرق وتأمين وصول الخدمات للناس

الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر بعيداً عن إقفال الطرق

المدينة

للعنصر النسائي : فتح باب القبول للمديرية العامة للأمن العام

تنفيذ حد الحرابة في 3 سكارى اقتحموا منزل أسرة بجدة

أمانة جدة تطرح 66 وظيفة في عدد من التخصصات الإدارية والهندسية

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات بالرياض

المدينة المنورة : القتل حداً لباكستاني باغت مواطنا

وفاة رجل وامرأة إثر إندلاع حريق في منزل شعبي بجدة

روحاني : ستزيد تخصيب اليورانيوم بأي نسبة نشاء

بالفيديو.. لحظة سقوط طفلة في حفرة الصرف الصحي بروسيا

صحف بريطانية: تركيا هاجمت الأكراد بالفوسفور

خادم الحرمين يرحب بسفراء الدول الشقيقة والصديقة

بالفيديو.. أمير عسير يكرم المواطن "الحارثي" المتنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

شاهد.. نافورة "بوليفارد الرياض" تحتفل بتأهل الهلال

الباحة : سقوط أكبر شجرة معمرة

"الأمطار" تغلق صالة بمطار القاهرة.. وتعلق الدراسة في 3 محافظات مصرية