حماس: هدم منزل عائلة أبو حميد صورة للإرهاب الذي يمارسه الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، أن هدم الاحتلال "الإسرائيلي"، لمنزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للمرة الخامسة، هو صورة للإرهاب البشع الذي تمارسه عصابات جيش الاحتلال.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان صحفي: "إن هذه العائلة التي لديها خمس أسرى في سجون الاحتلال، وسادس شهيد، تجسد صورة الصمود الفلسطيني ، ونموذج للتضحية العظيمة على طريق نضال شعبنا لانتزاع حريته".

وأضاف قاسم، أن كلمات الحاجة أم ناصر أبو حميد بعد هدم منزلها فجر اليوم، بأنها "ستعيد بناء منزلها وما دام هناك احتلال سنقاومه"، هي تعبير حقيقي على استحالة كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وأن القتل والاعتقال وهدم المنازل، سياسة أثبتت فشلها في ثني جماهير شعبنا على مواصلة كفاحه ضد الاحتلال.

يشار الى أن "أم ناصر" هي أم لخمسة أسرى محكومين بالسجن لعدة مؤبدات جميعا، وهي أم لشهيد أيضا، وقد هدم الاحتلال منزلها في السابق خمس مرات، آخرها في الخامس عشر من كانون أول من العام الماضي حيث أمر الرئيس محمود عباس بإعادة بنائه.