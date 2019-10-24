مسؤول أممي يطالب بإرغام "إسرائيل" لإنهاء احتلالها لفلسطين

طالب مايك لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإرغامه على إزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين.

كما دعا لينك في تقرير قدّمه للجمعية العامّة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، المجتمع الدولي لتحمل تحمّل مسؤولياته وواجباته القانونية حتى يتمكن الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

وأكد، أن الوضع الراهن الذي تفرضه "إسرائيل" عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض، واصفًا الاحتلال المستمر "بالقفص الحديدي" وأن مفتاح هذا القفص هو المحاسبة على الأفعال والممارسات.

وأوضح المسؤول الدولي، ان المجتمع الدولي أصدر قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية، لذلك على المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤوليته.

وقال لينك: "على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعّالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف حتى تنصاع إسرائيل لقرارات المجتمع الدولي التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني.