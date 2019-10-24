شاهد هدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد جينك في دوري الأبطال

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح نظيره كي آر سي جينك البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا برباعية مقابل هدف وحيد.

وتمكن محمد صلاح من صناعة هدف ليفربول الثالث للسنغالي ساديو ماني الذي سجله بنجاح، كما تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الرابع، ليؤكد النجم المصري محمد صلاح أن وجوده في الدائرة المستديرة يشكل خطرًا على الفرق الأخرى.

وجاء هدف محمد صلاح عندما استلم الكرة على خط الـ18 قبل أن يخترق الدفاع البلجيكي وينفرد أمام المرمى ويسجل هدفًا جميلًا.

يُشار إلى أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي عاد إلى الفريق بعدما تعافي من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وكان مدرب ليفربول يورجن كلوب أعلن رسميًا أمس سعادته الكبيرة بعودة النجم محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن عودة صلاح تعتبر تعزيز مهم لخط الهجوم الإنجليزي ضد أي فريق في العالم.

وعزز هدف محمد صلاح ضد جينك البلجيكي سجل أهداف النجم المصري في دوري الابطال حيث سجل 3 اهداف من ثلاث مباريات.