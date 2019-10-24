الاحتلال جدد اعتقاله الإداري..(86) يوماً لإضراب الحرية للشيخ قعدان

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ طارق قعدان، إضرابه عن الطعام لليوم 86 على التوالي، رغم تدهور وضعه الصحي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري والذي تم تجديده بالأمس.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد جددت أمس، الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام الشيخ قعدان، رغم تدهور وضعه الصحي.

ووفقاً لعائلة الشيخ قعدان، فقد ثبتت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم إضرابه عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن الأسير المجاهد قعدان، أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.