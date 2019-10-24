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العمادي يصل غزة اليوم لتفقد المشاريع القطرية وصرف الـ100$ للأسر الفقيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:22 - 24 أكتوبر 2019
العمادي العمادي
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من المقرر ان يصل السفير محمد العمادي ورئيس اللجنة القطرية اليوم الخميس ، الى قطاع غزة  على رأس وفد قطري لتفقد المشاريع القطرية الجاري تنفيذها في القطاع .

واكدت مصادر خاصة ل"فلسطين اليوم" ان زيارة العمادي تهدف لمتابعة مشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة، بالإضافة الى الإشراف على توزيع المنحة القطرية 100$ للأسر الفقيرة.

ويشار الى أن قطر قامت بصرف منحة 100$ للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل شهر تقريبا من الآن، حيث تمت كالعادة في مراكز بنك البريد المنتشرة في محافظات القطاع.

ويشار الى ان المساعدات القطرية تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ، في ظل الحصار الخانق على القطاع .

 

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