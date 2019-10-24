الأسير المقدسي ضياء مطر يدخل عامه (13) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المقدسي ضياء أحمد علي مطر (43 عاماً) من بلدة جبل المكبر قضاء مدينة القدس المحتلة؛ أنهى اثنى عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/10/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وينتمى لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو من مواليد 01/10/1976م ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون الصهيوني.