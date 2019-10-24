مهجة القدس:الأسير جمعة التايه يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد جمعة عبدالله خليل التايه (50 عاماً) من قرية كفر نعمة قضاء مدينة رام الله؛ أنهى ثمانية عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم التاسع عشر والأخير على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/10/2001؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي ثمانية عشر عاماً ونصف بتهمة الانتماء والعضوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري والمشاركة في عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير جمعة التايه ولد بتاريخ 13/12/1970م؛ وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء وهما (أسامة ونصر الله)، وتنقل بين عدة سجون خلال مدة اعتقاله الطويلة ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، علماً أنه سبق وأن أمضى ما يزيد عن سبع سنوات خلال اعتقال سابق، وقد توفيت والدته في العام 2008م، وكان ممنوعاً من الزيارة بحجة المنع الأمني، والأسير التايه كاتب مميز وقد صدر له عدة مؤلفات ودراسات منها "إن إبراهيم كان أمة" وهو الإصدار الأول لمؤسسة مهجة القدس في سلسلة فكر وأدب السجون وكذلك "الجهاد.. مشروع ومنهج ورسالة"، و"التربية من خلال المواجهة"، و"أوجاع البوسطة" و"خطب منبرية.