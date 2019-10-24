وزير جديد للخارجية في السعودية بعد أقل من عام

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، بتعيين وزير جديد للخارجية هو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، خلفا لابراهيم العساف الذي كان عيّن في منصبه قبل عشرة أشهر فقط.

وأصبح العساف، بحسب أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء بعدما كان قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

كما تم تعيين عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.