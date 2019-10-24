حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من منخفض جوي السبت المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تكون حالة الطقس اليوم في فلسطين بارًا نسبيًا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ومن المتوقع وفقًا لدائرة الأرصاد، ان تكون حالة الطقس اليوم في ساعات الليل باردًا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفيما يتعلق عن حالة الطقس يوم الجمعة فإن الأرصاد تتوقع أن يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

أما يوم السبت فتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ذات السياق حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم السبت من خطر، "تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية".