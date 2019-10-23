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خدمات الشاطئ يتعرض لعقوبة جديدة من اتحاد كرة القدم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:59 - 23 أكتوبر 2019
خدمات الشاطئ خدمات الشاطئ
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وقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على عقوبة جديدة بحق فريق خدمات الشاطئ عبر نقل مباراة بيتية جديدة. وصادق الاتحاد، على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد بعد انتهاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفلسطيني.

وتعد هذه العقوبة الرابعة التي سينفذها خدمات الشاطئ؛ حيث نفذ الأسبوع الماضي العقوبة الثالثة له، عندما واجه اتحاد خانيونس وفاز عليه (2-1).

ويحتل خدمات الشاطئ، المركز الثاني على سلم ترتيب أندية الدرجة الممتازة، بفارق الأهداف عن خدمات رفح، حيث يملك الفريق 16 نقطة.

ويلتقي الشاطئ في المباراة المقبلة، غزة الرياضي، بينما ينفذ عقوبة النقل بالجولة العاشرة أمام الهلال على ستاد خانيونس.

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