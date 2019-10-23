وصول جنود امريكيين للأراضي السعودية

وصل اليوم الأربعاء، عدد من الجنود الأمريكيين، إلى أراضي المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الأولى لحماية حلفاءها، بعد توتر الأوضاع الأمنية مؤخرًا، في منطقة الخليج.

ونشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر صورًا لجنوده الأمريكيين، لحظة وصولهم لقاعدة الأمير سلطان الجوية، وهم في طريقهم إلى القاعدة الامريكية داخل الاراضي السعودية، ليباشروا مهامهم في حماية الاسرة الملكية، تحت دواعي بانها مهددة من دول الجوار.

وزير الدفاع وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال: "إنه أجرى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية"، مضيفًا بأن بلاده ستساعد الرياض التي تلقت هزيمة بفعل فشلها في تحقيق اهادف عملية عاصفة الحزم مع اليمن، في الدفاع عنها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وصل إلى الرياض، يوم الاثنين الماضي، في زيارة "غير معلنة"، وبحث خلالها مع القادة السعوديين طبيعة التوتر الأمني في المنطقة.