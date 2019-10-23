رسميًا.. تحديد موعد مباراة "الكلاسيكو" الاسباني؟

حدد الاتحاد الاسباني الكروي، اليوم الأربعاء، موعد جديد مباراة "الكلاسيكو"، والتي سيواجه فيها الفريقين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال الاتحاد في بيان له، "إنّ موعد مباراة "الكلاسيكو" هو يوم الـ 18 من شهر ديسمبر المقبل، بعد ان كانت مقررة في الـ 26 أكتوبر الحالي".

وأضاف، أنه تم اتخاذ القرار إقامة موعد المباراة الجديد، بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة.

يُشار إلى انه تم تأجيل مباراة "الكلاسيكو"، التي كانت مقررة في الـ 26 من أكتوبر الحالي على ملعب "الكامب نو"، بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الكاتلونية على سجن تسعة قياديين مؤيدين للانفصال عن إسبانيا.