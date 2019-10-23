ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية
  3. عرض الخبر

رسميًا.. تحديد موعد مباراة "الكلاسيكو" الاسباني؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:08 - 23 أكتوبر 2019
ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد وبرشلونة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

حدد الاتحاد الاسباني الكروي، اليوم الأربعاء، موعد جديد مباراة "الكلاسيكو"، والتي سيواجه فيها الفريقين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال الاتحاد في بيان له، "إنّ موعد مباراة "الكلاسيكو" هو يوم الـ 18 من شهر ديسمبر المقبل، بعد ان كانت مقررة في الـ 26 أكتوبر الحالي".

وأضاف، أنه تم اتخاذ القرار إقامة موعد المباراة الجديد، بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة.

يُشار إلى انه تم تأجيل مباراة "الكلاسيكو"، التي كانت مقررة في الـ 26 من أكتوبر الحالي على ملعب "الكامب نو"، بسبب الاحتجاجات الجماهيرية الكاتلونية على سجن تسعة قياديين مؤيدين للانفصال عن إسبانيا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات