قائد عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية حزب الله الأخيرة

أكد قائد الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمير برعام، أن العملية التي نفذها حزب الله في أيلول سبتمبر الماضي، كادت أن تؤدي إلى مقتل من في المركبة المستهدفة، لافتاً إلى أن عدم قتلهم جاء من قبيل الصدفة.

وبحسب التحقيقات الإسرائيلية في العملية التي كادت أن تؤدي لاندلاع حرب، فإن العملية التي نفذها مقاتلو حزب الله باستهدافهم مدرعة عسكرية في مستوطنة أفيفيم شمال الأراضي المحتلة ، فإن مقاتلي الحزب كانوا يتعمدوا قتل الجنود ولحسن الحظ أنهم نجوا من ذلك بمحض الصدفة.

الجدير ذكره، أن مقاتلي حزب الله استهدفوا سيارة اسعاف عسكرية اسرائيلية مصفحة في مستوطنة أفيفيم في سبتمبر أيلول الماضي رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان بطائرات الاستطلاع.