مورينيو يقترب من تدريب نادي كبير

فجرت صحيفة "بيلد" الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها عن اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي تدريب ناد جديد.

وقالت الصحيفة الألمانية إن مورينيو، الذي يعمل محللا رياضيا حاليا، على تواصل مع إدارة بوروسيا دورتموند من أجل تولي تدريب لاعبيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند يبحث جديا فكرة التعاقد مع مورينيو، الذي لم يدرب أي ناد منذ ديسمبر 2018، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وعانى دورتموند من بداية متعثرة في البوندسليغا، حيث انتصر في 4 من مبارياته الثماني الأولى، مما وضع مدربه السويسري لوسين فافري في وضع حرج.

وقد تكون مباراة دورتموند مع إنتر ميلانو بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، مفصلية بالنسبة للإدارة وقرارها بالإبقاء على فافري أو إقالته.

يذكر أن مورينيو أكد أنه بدأ بتعلم اللغة الألمانية منذ توقفه عن التدريب، وذلك تحسبا للعمل في ألمانيا يوما ما.

وسبق لمورينيو أن حقق لقب الدوري المحلي 8 مرات، في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، كما حقق دوري أبطال أوروبا مرتين، مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلانو الإيطالي.

ويعتبر نادي بوروسيا دورتموند من أكبر الأندية شعبية في العالم، ويعتبر معدل حضوره الجماهيري الأعلى في أوروبا، بمعدل يتجاوز 80 ألف متفرج لكل مباراة.