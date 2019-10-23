رسميًا محمد صلاح يقود ليفربول ضد جينك البلجيكي في دوري الأبطال

أعلن مدرب نادي ليفربول الانجليزي يورجن كلوب مساء اليوم الأربعاء التشكيلة الرسمية لمواجهة كي آر سي جينك البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت التشكيلة الرسمية عودة النجم المصري محمد صلاح بعد غياب عن المباراة الماضية التي تعادل فيها ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

كما حملت التشكيلة أخبار سيئة عن غياب المدافعين الأساسيين في الفريق وهما ترينت أليكساندر-آرنولد وجويل ماتيب حيث أصيب الأول ببعض المرض والثاني بصدمة في الركبة.

والتشكيلة الرسمية هي على النحو التالي:

أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد-تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريجي، وكيليهير.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد كي آر سي جينك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في بلجيكا، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة.

وستعرض مباراة ليفربول على قناة beIN SPORTS HD 2 وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.